بشارة يناقش سبل اختيار القيادات الجديدة بالإسماعيلية

عُقِدت اللجنة العليا لاختيار القيادات بالمحافظة، برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير عام الموارد البشرية، مدير عام الشئون القانونية، ومدير عام التنظيم و الإدارة بالإسماعيلية؛ وذلك لاختيار المتقدمين لدرجة مدير عام الإدارة العامة بمركز التدريب الإداري، ومدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة.

وكذلك تجديد درجات مديري عموم الخدمات التربوية، الإدارة التعليمية، والتعليم الفني والتعليم العالي.

اختيار العناصر البشرية الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على اختيار العناصر البشرية الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة.

يذكر أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تفقد المراحل النهائية من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تجري حاليًا بحديقة الخالدين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية استعدادًا لافتتاحها أمام المواطنين تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الطرق والنقل، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين التي تجري حاليًا قبل افتتاحها بأيام قليلة، عن طريق مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، لتكون متنفسًا لمواطني الإسماعيلية وتلبي جميع احتياجاتهم.

حيث تفقد جميع أعمال التطوير، واطلع على كل التصميمات والشكل النهائي للحديقة بعد التطوير تمهيدًا لافتتاحها، حيث صممت الحديقة لتشمل أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (كرة قدم، وصالة لياقة بدنية "gem"، وملاعب بادل)، وأيضًا أماكن ترفيهية، ومسطحات خضراء، ومحال لتقديم كل الخدمات داخل الحديقة، ومناطق الكافيهات وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، وذلك على مساحة تقارب ١٧ ألف متر مربع.

وأكد "بشارة" خلال جولته ضرورة مراعاة جميع التجهيزات التي يحتاجها ذوي القدرات الخاصة أثناء تواجدهم بالحديقة، خاصة البوابات ودورات المياه، إلى جانب الاهتمام بالمسطحات الخضراء والأشجار داخل الحديقة.

ووجه المحافظ أن تعِبر جميع اللوحات والتصميمات، والألوان داخل حديقة الخالدين عن تاريخ محافظة الإسماعيلية العريقة وشعبها الذي يمتاز بذوقه الرفيع وانتمائه لوطنه وحبه للاحتفالات والمهرجانات.