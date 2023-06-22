كلام فى الهوا

الخميس 22/يونيو/2023 - 08:19 ص 6/22/2023 8:19:42 AM

سُئل رسام الكاريكاتير «رخا» كيف ترى نقابة الصحفيين الآن؟ وهل ترى لها دور أساسى؟ أم مهنى فقط؟ فقال رخا «النقابة لا تقوم بدورها الآن بالنسبة للصحافة والصحفيين، النقابة تحولت إلى مجتمع سياسى، فأنا نقابى قديم وكنت عضواً فى 12 مجلساً، ولم أرشح نفسى باعتبارى وفدياً أو سعدياً أو أى كلام فارغ من هذا القبيل، وكان المقياس الوحيد هو هل أنا قادر على خدمة النقابة وأعضائها مهنياً ونقابياً أم لا؟ الآن تتقدم للانتخابات فيتهمونك بأنك عميل أو أنك شيوعى أو أنك إخوانى والحكاية انتهت... ولم تعد النقابة مهنية. ثم قال العمل السياسى يُمارس خلال التجمعات السياسية... المهم أن تتقدم النقابة بالمهنة وأعضائها... وهذا يأتى فى المقام الأول. هذا الكلام المحترم من رخا ينطبق على كافة النقابات المهنية خاصة نقابة المحامين التى لا تميل فى قضايا كثيرة مع أعضائها، وتعللهم فى ذلك جملة لا نعرف معناها «إحنا بنحافظ على النقابة حتى لا تروح فى داهية»، ولا نعلم من الذى يذهب فى داهية هم أم أعضاء المهنة.

لم نقصد أحد!!