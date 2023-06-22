خبير نفسي يحذر الطلاب من عدم النوم.. يُفقد 40% من الذاكرة (فيديو)

حذر الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر طلاب الثانوية من عدم النوم بشكل كافي أثناء الامتحانات للرغبة في المراجعة بأكبر قدر ممكن من الوقت خاصة في ليلة الامتحان.

عدم الحصول على قسط كافي من النوم العميق يفقد الانسان 40% من ذاكرته

واوضح في لقاء مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc مساء الأربعاء أن كافة ابحاث النوم كشفت أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم العميق يفقد الانسان 40% من ذاكرته .



وتابع: "سهر الطلاب وتطبيقهم ليلة الامتحان لاستكمال مذاكرتهم يمكنهم من التذكر اللحظي للذاكرة القريبة وانما يفقدهم 40% من الذاكرة البعيدة، مما يشكل خطر شديد على ما تم مذاكرته سابقا، ناصحا الطلاب بالاسترخاء على السرير وعدم التفكير في عدم القدرة على النوم.

الحرمان من النوم العميق لشهور وسنوات يؤدي إلى الزهايمر

وأشار اإلى أن الحرمان من النوم العميق لشهور وسنوات يؤدي الي ضعف الذاكرة والزهايمر لان قلة النوم العميق يؤدي الي فرط كثافة المادة البيضاء في المخ، التي توصل بين الخلايا بين المخ والجهاز العصبي، ويؤدي الي ترسب مادة "بيتا اميلويد بروتين" والتي يطلق عليها العلماء قمامة المخ، وهي تزال بدخول الانسان في مراحل النوم العميق.

وفي سياق آخر، فادت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك بأن النساء اللواتي يعانين من مشاكل النوم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بأمراض القلب.

ويقول العلماء إن "التأثيرات الخطرة للأرق تستمر حتى لو تمكنت النساء من النوم مدة 7 إلى 9 ساعات، بين الحين والآخر. وأوضحوا أن النساء يعانين أكثر من الرجال من مشاكل النوم، ويُعتقد أن الأرق أكثر شيوعا بينهن، كما أن تأثيراته أسوأ على صحتهن".

وبحثت الدراسة في الصلة بين ضغط الدم والنوم لدى أكثر من 300 امرأة. وأشارت النتائج إلى ضرورة زيادة الاهتمام بأنماط النوم لدى النساء، عند مراجعة الطبيب.

ووجد العلماء أن اضطرابات النوم أو الأرق بشكل كبير، ترفع ضغط الدم لدى المرأة. كما أدى انخفاض ساعات النوم إلى زيادة خطر إصابة النساء بالتهابات الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى أمراض قاتلة.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يعانون من مشاكل النوم، بما في ذلك العمل لساعات طويلة والتوتر وشرب الكحول.

وشملت الاضطرابات الشديدة حالات أكثر خطورة مثل توقف التنفس أثناء النوم. ووجد العلماء أن ضغط الدم لدى النساء اللواتي يعانين من اضطرابات خفيفة، أعلى منه عند اللواتي لا يعانين من اضطرابات النوم.

يذكر أن أكثر من ثلث البالغين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ويقوم الجسم بإنعاش نفسه من خلال الحصول على قسط كاف من النوم، يعتبر ضروريا للحفاظ على صحة جسمانية وعقلية جيدة.



