الأضحية بدجاجة .. مظهر شاهين يرد على فتوى سعد الدين الهلالي (فيديو)

قال الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأضحية سنة من سنن الإسلام وشعيرة مهمة جدا من شعائر الدين الإسلامي وسنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وأضاف مظهر شاهين خلال حواره ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، مساء اليوم الأربعاء أنه تابع تصريح سعد الدين الهلالي الذي أشعل السوشيال ميديا أنه يجوز الأضحية بدجاجة.

الأضحية تكون من الإبل أو الغنم أو الأنعام

وأشار إلى أن ما اتفق عليه جمهور العلماء أن الأضحية تكون من الإبل أو الغنم أو الأنعام ومعروف أن الأضحية عند الجمهور أن تكون خروف يُجزئ عن الفرد وأسرته والبقرة تُجزئ عن سبعة أفراد وهذا شكل السنة الذي تعارف عليها المسلمين والإسلام على مضي 14 قرن من الزمن.

وأكد أن ما ذكره الدكتور سعد الدين الهلالي وهو أستاذ كبير وله أراء قيمة هو رأي منسوب إلى سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه لكنه رأي فردي وفي مثل هذه الأمور إذا اتفق الجمهور على رأيي نأخذ برأي الأغلبية ما يسمى بالجمهور، أما هذا الرأي وهو رأي منسوب إلى سيدنا بلال ابن رباح لكن في تقديره الشخصي انه هذا الرأي لا يجزئ عن الأضحية لأن الأضحية الواردة في القرآن والسنة هي الأضحية من الإبل والأغنام والأنعام وليس الدجاج.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بعض المذاهب ترى أن الأضحية سنة، بينما يراها البعض الآخر واجبة وليست فريضة، موضحًا أن «حكم الاقتراض من أجل التضحية يرجع إلى الغرض منة الأضحية».

وأوضح أن جميع الفقهاء أجمعوا على أن الأصل في الأضحية منح اللحوم لأهل البيت والتصدق بالقليل منها، مضيفًا أن فكرة التصدق بالثلث ومنح الثلث لأهل البيت، وتوزيع الأخير على الأقارب والجيران، لم ترد إلا في حديث أخرجه أبو موسى الأصفهاني.

وتابع: «لو الغرض صدقة فمن عدم الرشد الاستدانة لعمل صدقة، عملًا بقول النبي في البخاري وأخرجه أحمد: (لا صدقة إلا عن ظهر غني)، خاصة أن ثمن التقسيط أعلى من الكاش، ومن ينتفع بالفرق التاجر وليس الفقير، كما أن التقسيط له مخاطر الملاحقة.

ودعا إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط، معقبًا: «هذا رأي فقهي موجود لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري، وأتحدى أي شخص يقول إن اتباع هذا الرأي باطل».

وأشار إلى أهمية نشر ثقافة حرية شراء المواطنين للحوم بالكيلو من الجزارين مباشرة، بدلًا من شراء الصكوك المحددة بـ10 و3 كيلو في الإعلانات المختلفة.

واختتم: «علينا ننشر ثقافة رشد الإنفاق، والذي اتبعه المصريون عام 1967 وما بعدها، كل طالب كان ينكب على كتابه ويذاكر ولا يحصل على درس خصوصي، كنا نرشد استهلاك الكهرباء والمياه ولا نستخدم إلا اللمبة الجاز، يجب أن نتوقف عن فتاوى الرخاء ومنها الإكثار من الحج والعمرة»