لي كلارك: رشحت مدرب أحمال مصري للعمل مع نجلي في ليفربول

كشف لي كلارك، نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي الأسبق، إسناد مهمة تدريب نجله بوبي، لاعب فريق ليفربول، إلى إسلام جمال، مدرب الأحمال والمعد البدني المصري.

وقال كلارك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " طلبت من صديقي والمساعد المقرب لي إسلام جمال بالعمل مع نجلي بوبي كلارك، لاعب ليفربول، للوصول لمستوى بدنى وذهني عالي".

وتابع: "بداية معرفتي بإسلام كانت خلال فترتي الأولى مع المريخ السوداني، لم أكن أعرفه إلا عندما عملت معه، وأدركت سريعا مدى تمكنه وتفانيه في العمل، وبراعته في استخدام التكنولوجيا بالمجال الرياضي".

وأتم: "هذا ما دفعني لاستدعاء إسلام جمال من أجل العمل مع نجلي، لكي يجعله من أفضل لاعبي ليفربول، وأثق تماما في أنه سيساعده للوصول إلى مستوى وانطلاقة قوية مع الفريق، بحلول الموسم الجديد".

لي كلارك: محمد صلاح سيكون قائد ليفربول في المستقبل

يرى لي كلارك، نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي الأسبق، أن النجم الدولي المصري محمد صلاح سيكون قائد ليفربول المستقبلي.

وقال كلارك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " محمد صلاح هو قائد ليفربول القادم في المستقبل، فهناك نوعان لتكون قائد، هناك قائد يقود الفريق بطريقة تصرفاته، وبطريقة تحدثه مع فريقه، هو يساعدهم دائما و هو أيضا مساعد كبير للمدرب".

وتابع: "وهناك نوع آخر من القادة وهو الذي يقود الفريق بكونه قدوة للفريق وهذا هو محمد صلاح، إنه لاعب رائع والبعض يرى أنه يقوم بعمل أشياء رائعة في الملعب، ولديه كامل الاحترام من لاعبي ليفربول".

وأتم: "أعتقد أن صلاح سيصبح قائد فريق ليفربول في يوم من الأيام".