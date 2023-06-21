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الخميس 22 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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تامر أمين يهاجم شيرين بسبب تصريح المايوه.. نجمة مسلسل الزلات (فيديو)

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين وشيرين

تواصل المطربة شيرين عبدالوهاب في زلاتها وهفواتها؛ إذ أثارت جدلًا واسعًا عندما مازحت جمهور حفلها الذي أقامته في مدينة جدة السعودية بسبب الجور الحر، قائلة: “كنتم قولتوا ليا كنت جيت بالمايوه”.

الإعلامي تامر أمين، عقب على الواقعة التي وصفها بالمسلسل المتواصل من الزلات والأخطاء على خشبة المسرح من المطربة شيرين، معربًا عن اندهاشه الشديد من إصرارها على إهدار موهبتها وتقليل رصيدها لدى الجمهور، مؤكدًا أنها موهبة عظيمة منحها الله صوتًا جميلًا وعليها التعلم من أخطائها السابقة.

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رصيد قارب على النفاذ

واستنكر الإعلامي تامر أمين سلوك ولهجة ونبرة شيرين، مشيرًُا إلى أنه يتحدث انطلاقًا من غيرته على  واجهة جيدة للفن المصري صوت ومشاعر وحنجرة وطرب عظمة، على حد وصفه، مردفًا: “لا أقول هذا الكلام شماتة وكرها فيها”.

وامتدح أن الفنانين عمرو دياب وأنغام ومحمد منير، مؤكدًا أنهم حريصون على عدم ارتكاب أخطاء مثلما تفعل شيرين، موجهًا نداء لشيرين: “أرجوكِ حافظِ على نفسك من نفسك، أنتِ  قيمة كبيرة مش عاوزينها تضيع؛ لأن الرصيد قارب على النفاذ”،  جاء ذلك خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء الأربعاء.

 

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