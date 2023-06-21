الموسيقيين تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر بعد العملية الجراحية (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر عاد إلى منزله بعد إجراء عملية جراحية، مؤكداً أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر اليوم، وكان بصحة جيدة.

الأطباءا نجحوا في استئصال جزء بسيط من قولون الفنان هاني شاكر

وأضاف محمد عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، مساء اليوم أن الفنان هاني شاكر تعرّض لوعكة صحية، منذ عشرة أيام، مؤكداً أن الأطباءا نجحوا في استئصال جزء بسيط من قولون الفنان هاني شاكر، حوالي بضعة سنتيمترات.

وتابع المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: أ"الجميع يفتخرون بأطباء مصر"، مشيرا إلى أن الفنان هاني شاكر أصرّ على إجراء العملية في مصر، وتمت بنجاح كبير.

وطمأن الفنان هاني شاكر، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد إجراءه عملية استئصال جزء من القولون، كاشفا تفاصيل العملية.

وقال شاكر، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام": "حبيت أشكر كل الناس اللي كلمتني وبعتتلي ورد واهتمت بموضوع العملية الأخيرة اللي عملتها وأنا الحقيقة أسف جدا إني سببت لهم قلق وخوف عليا مش مقصود والله كل همي بالخبر اللي نزل إني أشكر الدكتور طارق يوسف وفريق المعاونين الدكاترة اللي عملولي العملية بمنتهى النجاح مش قصدي إني أزعجكم وأضايقكم أبدا فمعلش حقكم عليا".

ووجه الشكر لهؤلاء قائلا: "بشكر كل الناس اللي بعتتلي ورد وكلمتني من كل أنحاء العالم العربي وبعتولي رسايل بشكركوا جدا من كل قلبي وبشكر ربنا سبحانه تعالى إنه عمل الموضوع ده عشان يحسسني قد إيه انتوا بتحبوني وبتخافوا عليا".

وكشف تفاصيل العملية، قائلا: "الموضوع بسيط الحمد لله وأنا عشان كده أصريت إني أطلعلكوا النهاردة وأطمنكوا عشان في ناس افتكرت إن الموضوع كبير هو الحقيقة أنا كان عندي جيوب في القولون وفي جزء من القولون كنت محتاج أشيله من فترة طويلة بس أنا كنت بأجل الموضوع ده كل شوية لحد ما ابتدى كل فترة يسببلي تعب في معدتي وفي القولون وانتفاخات وكده فقررت إن أنا أعمل عملية واستئصل الجزء اللي فيه إلتهابات ده والحمد لله تمت العملية بنجاح".

واختتم حديثه: "ربنا ما يحرمني منكم أبدا ويخليكوا ليا وتاني بشكر كل الجمهور والإعلام وكل الناس اللي كلمتني من جميع أنحاء العالم العربي ربنا يخليكوا ليا وما يحرمني منكوا ولا من حبكوا ويارب دايما نبقى كلنا في أحسن حال وفي أحسن صحة".