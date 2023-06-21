الشباب السعودي يضم المحور غوستافو كويلار قادما من الهلال

وقع نادي الشباب السعودي عقود ضم النجم غوستافو كويلار في صفقة مميزة قادمًا من نادي الهلال، ضمن خطة قلعة الليوث لدعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصحفية السعودية الصادرة اليوم أن اللاعب وقع عقود انضمامه لنادي الشباب على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة بعد إنهاء كافة التفاصيل.

وقررت إدارة الهلال رحيل جميع اللاعبين الأجانب بالفريق باستثناء أنديه كاريلو، وذلك تمهيدًا لقيد عدد من الصفقات الجديدة التي تنوي الإدارة حسمها خلال الأيام المقبلة من الميركاتو الصيفي.

وتوصلت إدارة الهلال لاتفاق شبه نهائي حتى الآن لضم الثنائي روبن نيفيز لاعب الوسط البرتغالي و كاليدو كوليبالي الدافع السنغالي، عن أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

الأهلي السعودي يترقب مصير توماس بارتي

أبدت إدارة نادي أرسنال موافقة مبدئية على بيع عقد اللاعب توماس بارتي بعد تلقيها عددًا من العروض للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وعلى رأسها عرض الأهلي السعودي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي منفتحة لبيع اللاعب توماس بارتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن اللاعب ارتبط اسمه بعدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات هذا الصيف وعلى رأسها نادي الأهلي السعودي الذي طلب التوقيع معه لدعم الفريق.

وتسعى إدارة أهلي جدة السعودي لدعم صفوف الفريق بقوة خلال الصيف الجاري ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق لاستعادة مكانته الطبيعية بين الأندية الكبار عقب الهبوط الموسم الماضي لدوري يلو والعودة لدوري المحترفين مرة أخرى بالموسم المقبل.

وكان الأهلي قد هبط لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي قبل أن يتمكن من العودة لدوري المحترفين مرة أخرة تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.