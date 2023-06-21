مصر تمتلك قدرات ضخمة وستصل لمستوى إنجلترا وفرنسا خلال سنتين.. فيديو

أعرب الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، عن قلقه من أن تكون الطاقة السلبية هي المسيطرة على المجتمع، قائلا: "نملك أكبر ثروة تاريخية من التراث يحفز للبقاء والتطوير، فمصر تملك من القوة والقدرة والعظمة ما يجعلها دولة عظمى في 10 سنوات".

وأشار "بدراوي"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أننا نمتلك أكبر سوق في الشرق الأوسط، ولدينا مكونات صناعة المستقبل بكافة الأشكال والتوقعات، مشددًا على أننا لا نحتاج 100 سنة للوصول إلى تطور وتقدم بريطانيا، متابعًا: "سنتين فقط هي فرصتنا للتطور كإنجلترا وفرنسا".

تحويل الحلم لواقع

وأوضح أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات ولكن القدرة على ترتيبها وإعادة تكوينها مفقودة، مؤكدًا أننا نملك القدرة على أن نأخذ مصر بأيدينا إلى منطقة أخرى وبالأخص في زمن التطور.

وأوضح أن هناك من يمتلك قدرة على تحويل الحلم إلى واقع، ومن المهم أن يكون للإعلام والثقافة والفن والمدراس والجامعات تنشر فكر إيجابي على تخطي الأزمة، كما أننا نحتاج إلى كفاءة أعلى في إدارة الدولة.

ولفت إلى أن المحاضرة التي ألقاها "مستقبل مصر كجزء من مستقبل العلم والعالم" كان متفق على عنوانها منذ 6 أشهر مع الدكتور أحمد عكاشة، ويفكر دائمًا في المستقبل ولم يتغير العنوان بمرور الوقت ولكنه ازداد تعلقًا به.

مصر غدًا مختلفة

وأشار إلى أنه قبل هذه المحاضرة جلس مع مجموعة من الشباب والعاملين في بعض الشركات وحوار حول الذكاء الاصطناعي للتعرف على الطريقة التي يفكر بها هذه المجموعات في المستقبل، موضحا أن التطرق إلى مصر الماضي والحاضر والمستقبل كان أحد جوانب المحاضرة.

وتابع: "الأحلام في مصر الآن ضيقة ومرتبطة في هرم الاحتياجات بالقاعدة كالعمل والنوم والشغل"، مؤكدًا أن مصر غدًا مختلفة ومن الممكن أن ينظر إليها بدراسة جدوى، مشددًا على أن مصر بكل ما فيها من حضارة وثروات وشباب مبدع ومعادن وظواهر طبيعية لكن الحلم مختلف وطموح.

وأضاف أن مصر تملك كل الثروات ومن الممكن أن نحلم بها في المستقبل، متابعًا: "الحلم لابد أن يكون كبير ويتحول المجتمع لمجتمع يحلم وليس مجتمع يعيش دخان أزرق، والحلم تحقق في اليابان وماليزيا وكوريا الشمالية وجميعها كانت أحلام وليست دراسة جدوى"، حيث إن الحلم يحفز الأمة على تحقيق أكثر من إمكانياتها.