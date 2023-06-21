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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أرسنال يوافق على رحيل توماس بارتي والأهلي السعودي يترقب

توماس بارتي لاعب
توماس بارتي لاعب ارسنال الإنجليزي

أبدت إدارة نادي أرسنال موافقة مبدئية على بيع عقد اللاعب توماس بارتي بعد تلقيها عددًا من العروض للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

 

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وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية الشهيرة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي منفتحة لبيع اللاعب توماس بارتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى ان اللاعب ارتبط اسمه بعدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات هذا الصيف وعلى رأسها نادي الأهلي السعودي الذي طلب التوقيع معه لدعم الفريق.

الأهلي يكثف جهودة لدعم الفريق

وتسعى إدارة أهلي جدة السعودي لدعم صفوف الفريق بقوة خلال الصيف الجاري ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق لاستعادة مكانته الطبيعية بين الأندية الكبار عقب الهبوط الموسم الماضي لدوري يلو والعودة لدوري المحترفين مرة أخرى بالموسم المقبل.

وكان الأهلي قد هبط لدوري يلو الدرجة الأولى السعودي قبل أن يتمكن من العودة لدوري المحترفين مرة أخرة تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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