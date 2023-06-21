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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

استمرار حبس المتهم بالتخلص من أحد أقاربه

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة  حبس المتهم بقتل أحد أقاربه بسبب خلافات أسرية فى الوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهم بقتل شخص داخل مسكنه في الوراق، وتبين أنه أحد أقاربه وأنهى حياته نتيجة خلافات بينهما، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء وأن أحد أقاربه وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

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