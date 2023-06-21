وزير الرياضة يلتقي شباب الدبلوماسيين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية..

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شباب الدبلوماسيين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، وعددهم 90 دبلوماسياً من 32 دولة فرانكفونية، ضمن برنامج الزيارات الذي تتضمنه الدورة التدريبية التي يتم تنظيمها خلال الفترة من (٤-٢٣) يونيو الجاري، من خلال جامعة سنجور بالاسكندرية.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة علي ضرورة تسليط الضوء على القيم الراسخة التي تستند إليها مسيرة الفرانكوفونية، وعلى رأسها قيم الحوار والتضامن واحترام التنوع الثقافي والإنساني التي استند إليها الآباء المؤسسون لحركة الفرانكوفونية منذ خمسين عاماً لإطلاق مسيرة العمل الفرانكفوني، والتي نجحت في استثمار عنصر اللغة التي يتشارك في استخدامها مجموعة كبيرة من الشعوب كقوة دافعة لمسارات التقدم والتنمية في كافة أبعادها الاقتصادية والسياسة والثقافية والاجتماعية.

أشار صبحي إلي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعميق علاقاتها بالمنظمة الدولية، معرباً عن الاهتمام بتفاعل مصر مع نشاط الفرانكوفونية في شتي المجالات لاسيما المجالات العلمية والمعرفية، كما أشار إلي الدور الهام الذي تضطلع به جامعة سنجور، التابعة للمنظمة والتي تستضيف مصر مقرها، فيما يتعلق بإعداد الكوادر الإفريقية الشابة للمشاركة في وضع الاستراتيجيات التنموية في بلادهم‪، و‬تدريب الكوادر الشبابية المنوط بها النهوض بدول القارة المختلفة.

تهدف تلك الدراسة أيضًا إلى تعزيز الخبرات في مجال العلاقات الدولية وخاصة العولمة والقضايا العالمية، بالإضافة إلى اكتساب المهارات العملية في مجال التفاوض الدولي وإدارة الأزمات، كما يتضمن برنامج هذا الفصل فترة مخصصة للزيارات المؤسساتية والثقافية في القاهرة، ويستهدف الفصل الدبلوماسي بشكل أساسي، الدبلوماسيين الشباب، المسؤولين من وزارات الخارجية، المسؤولين المعتمدون لدى المنظمات الدولية والإقليمية، المسؤولين عن العلاقات الدولية في السلطات المحلية، ومسؤولي المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الطابع الدولي.

ويتضمن البرنامج التدريبي مرحلة التدريس وتمارين المحاكاة والزيارات واللقاءات المؤسساتية، بهدف تطوير المعرفة الأساسية لدى متخذي القرار والمسؤولين في مجال العلاقات الخارجية في تلك البلاد، حول الفرانكوفونية المؤسساتية وتاريخها وقضاياها الاقتصادية والثقافية.

الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

وخلال اللقاء ، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والتقدم المحرز فيها، وأهدافها ومحاورها، وما ستقدمه للشباب المصري خلال الخمس سنوات القادمة، بجانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وانجازات الرياضة المصرية، بالإضافة الي استعراض جهود وزارة الشباب والرياضة افريقياً، والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة لتنمية الشباب الافريقي، علاوة على استعراض منحة ناصر للقيادة الدولية في مراحلها الأربعه.