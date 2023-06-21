قناة السويس تحقق إيرادات 9.4 مليار دولار (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن النجاح الذي تحققه القناة ناتج عن مجهود وعرق عام كامل، لرجال قناة السويس.

وأضاف أسامة ربيع، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على فضائية صدي البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك عمل كبير يتم في قناة السويس، وإيرادات القناة في العام الحالي حققت قفزة كبيرة إذ وصلت لـ 9.4 مليار دولار.

ولفت إلى أن هناك خدمات مميزة تقدم لـ السفن المارة، والعاملين يقدمون خدمات كثيرة، وفي حالة وقوع أي حادث يتم العمل بشكل لحظي للتعامل معه.

وأشار إلى أن قناة السويس لا تغلق، مهما كان الأمر، وأصحاب السفن في حالة طمأنينة، موضحا أن الأيام الماضية كانت هناك عاصفة ترابية شديدة ورغم ذلك مرت 72 سفينة .

وتابع :" الجميع في قناة السويس جاهز، لتنفيذ أي عمل يتم طلبه، والجميع يعمل في جميع الظروف حتى ولو كانت صعبة".

الإخوان شككوا في جدوى مشروع قناة السويس الجديدة

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في 2015 شككوا في جدوى مشروع قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قدم اليوم هدية ثورة 30 يونيو لشعب مصر، بإعلان تحقيق قناة السويس أعلى رقم تاريخي منذ افتتاحها.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”،مساء اليوم الأربعاء أن إعلام الإخوان الإرهابي دأب على بث روح الإحباط واليأس تجاه أي مشروع قومي للدولة المصرية.

وأضاف: «عندنا عيد بتحقيق قناة السويس، 9.4 مليار دولار 2022/ 2023 دخلا للقناة للمرة الأولى في التاريخ.. عمرنا ما شوفنا هذا الرقم».

وتابع أحمد موسى: «الرقم ده يؤكد لشعب مصر أنه عندما اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بعمل قناة السويس كان معه كل الحق»، مقدما الشكر لجميع العاملين بقناة السويس البالغ عددهم 16 ألف عامل ومهندس وقبطان.

وأكد أن القناة تحقق أرباحا يوميًا، قائلا: «كل طلعة شمس عندنا دولارات داخلة البنوك»، معقبا: «قناة السويس حصلت على المرتبة الأولى عالميا في الأمن والسلامة والأمان في حركة السفن فضلا عن تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة وده علشان عندك إرشاد للسفن».

وأردف أن نجاح قناة السويس نجاح للمصريين، موضحا: «الرئيس السيسي راهن على الشعب عندما رفض أخذ قرض لبناء قناة السويس الجديدة وقال إن الشعب المصري هو من سيبنيها بأمواله من خلال الشهادات».