نظر دعوى قضائية حول استحواذ إحدى الشركات على نصف ملكية سلسة صيدليات مشهورة

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري ، جلسة 17 أغسطس للنظر في الدعوى المرفوعة من أحد المحامين، بإلغاء استحواذ بي انفستمنت على نصف ملكية سلسلة العزبي.

ملكية صيدليات العزبي

وجاء في الدعوى المقامة، أن الرأي العام الصيدلي والمحلي فوجئ بإفصاح بالبورصة عن استحواذ شركة بي انفستمنت على 49 % من ملكية العزبي رغم سيل الأحكام النهائية التي تجرم إنشاء السلاسل واستند الطعن إلى حجية حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 79016لسنة 67 قضائية وفيه أن حظر استخدام العلامة التجارية صيدلية العزبي، والمسجلة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم (290619).

وجاء أيضا في الحكم المشار إليه أن هناك شواهد تثير شك معقول يبرر قانونًا للجهة الإدارية رفض استخدام علامة تجارية اسمًا للصيدلية؛ منعًا لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات وتحسبًا للمركز التجاري الذي تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية؛ بما يعطيها قدرة تنافسية أعلي في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تستطيعه باقي الصيدليات العامة التى لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها، الأمر الذى مؤداه كون الحظر مستندًا إلى واقع يبرره قانونًا، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولاها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.

صيدليات العزبي

ونصت صحيفة الاستناد إلى حكم محكمة استئناف القاهرة بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة مكنوا العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة، وطالبت الدعوى بإلغاء استحواذ شركة بي إنفستمنتس القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي لكون محل الاستحواذ مخالف للنظام العام ويشكل جريمة تحايل على ترخيص سلسلة صيدليات دون موافقة من وزارة الصحة وفق حجية الحكم النهائي الصادر من أقدم دائرة استئنافية لمحكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق وحكم محكمة جنح مستأنف السيدة زينب النهائي البات النافذ بحظر وتجريم انشاء سلسلة العزبي.

طالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة بالإمتناع عن غلق فروع سلسلة صيدليات العزبي والواردة بسجله التجاري وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة لقيامه بإنشاء سلسلة صيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لا يجيز إدارة أكثر من صيدلية واحدة ويحظر امتلاك أكثر من صيدليتين ويجرم التحايل على ذلك ويوجب الغلق.