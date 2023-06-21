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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

جامعة بني سويف تكرم عشائر الجوالة المشاركين بالمهرجان الكشفي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف وعشائر الجوالة

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة خلال جلسته رقم 222 المنعقدة صباح اليوم، عشائر الجوالة والجوالات المشاركين بالمهرجان الكشفي الـ 28 والإرشادي الـ 9 لجوالي وجوالات الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب.

وأكد رئيس الجامعة، أن المهرجان يستهدف تنمية وصقل مهارات الجوالين ورفع كفاءتهم   بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين والتوعية بأهداف الجوالة داخل الجامعة والتي تستهدف خدمة وتنمية المجتمع وتوجيه طاقات الشباب نحو خدمة الوطن وتوعية الطلاب بأهداف الجمهورية الجديدة، فضلاُ عن الإعداد الجيد للمشاركة في المسابقات الخارجية.

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الجريدة الورقية