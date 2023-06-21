أحمد موسى عن قناة السويس: دولارات داخلة البنوك كل طلعة شمس (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في 2015 شككوا في جدوى مشروع قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قدم اليوم هدية ثورة 30 يونيو لشعب مصر، بإعلان تحقيق قناة السويس أعلى رقم تاريخي منذ افتتاحها.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”،مساء اليوم الأربعاء أن إعلام الإخوان الإرهابي دأب على بث روح الإحباط واليأس تجاه أي مشروع قومي للدولة المصرية.

وأضاف: «عندنا عيد بتحقيق قناة السويس، 9.4 مليار دولار 2022/ 2023 دخلًا للقناة للمرة الأولى في التاريخ.. عمرنا ما شوفنا هذا الرقم».

وتابع أحمد موسى: «الرقم ده يؤكد لشعب مصر أنه عندما اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بعمل قناة السويس كان معه كل الحق»، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بقناة السويس البالغ عددهم 16 ألف عامل ومهندس وقبطان.

كل طلعة شمس عندنا دولارات داخلة البنوك:

وأكد أن القناة تحقق أرباحًا يوميًا، قائلًا: «كل طلعة شمس عندنا دولارات داخلة البنوك»، معقبًا: «قناة السويس حصلت على المرتبة الأولى عالميًا في الأمن والسلامة والأمان في حركة السفن فضلًا عن تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة وده علشان عندك إرشاد للسفن».

وأردف أن نجاح قناة السويس نجاح للمصريين، موضحًا: «الرئيس السيسي راهن على الشعب عندما رفض أخذ قرض لبناء قناة السويس الجديدة وقال إن الشعب المصري هو من سيبنيها بأمواله من خلال الشهادات».

وقال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.

وقال للصحفيين "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار.. بزيادة 35 بالمئة (عن العام السابق)".

وقال ربيع في تصريحاته إن "لا خصخصة ولاتأجير لأصول قناة السويس"، وأضاف أن الهيئة تعمل على مشروع لازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس بالكامل حتى لا تتكرر أزمة جنوح السفينة إيفر غيفن.



وقناة السويس أسرع مسار للشحن بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للحكومة المصرية.

وقال ربيع الأربعاء إن القناة "حققت أعلى معدل للعبور بعدد 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن".

وأشار ربيع إلى أن "نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4 بالمئة".

في مارس 2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، وزنتها حوالى مئتي ألف طن في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة في الضفة الشرقية للسويس، ما تسبّب بوقف الملاحة مدة ستة أيام.

بسبب ذلك الحادث وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو 2021 على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة.

وتشكل عائدات القناة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة بأكثر من النصف لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة.