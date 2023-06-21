عودة عروض يوم برايم لأمازون 11 و 12 يوليو

أعلنت أمازون مصر عن بدء عروض تسوق"يوم برايم" لأمازون للمرة الثانيه على التوالي في 11 و12 يوليو، والذي يعود بمئات الآلاف من العروض المتاحة حصريًا لأعضاء أمازون برايم في مصر. سيتمتع أعضاء أمازون برايم في مصر هذا الصيف ولمدة 48 ساعة بالكثير من التوفير مع طرق دفع مرنة وخطط تقسيط على أكثر من 30 فئة من المنتجات المختلفة من الإلكترونيات والأزياء والأجهزة المنزلية ومنتجات المطبخ ومستحضرات التجميل والعطور.

سيتمكن أعضاء أمازون برايم خلال يوم برايم التوفير والتمتع بخصومات حصرية والاستمتاع بالتسوق من أفضل منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وستنطلق عروض جديدة على مدار الـ48 ساعة ليوم أمازون برايم، إلى جانب خصومات إضافية وخطط التقسيط المتاحة من بعض البنوك المحددة فقط لأعضاء أمازون برايم للتوفير أكثر خلال التخفيضات.

قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: "يساعد برنامج عضوية أمازون برايم العملاء على الاستفادة القصوى من أمازون. فهذا اليوم هو أحد الطرق التي نخدم بها عملائنا من خلال توفير قيمة إضافية طوال العام بمجموعة متنوعة من التوفير والراحة ومزايا أخرى تضمن الترفيه، كل ذلك في برنامج عضوية واحد، وبتكلفة 29 جنيه مصري شهريًا. برايم يسهل حياة الجميع بشكل يومي، ونحن متحمسون للاحتفال بيوم برايم في أمازون هذا العام وتقديم عروض حصرية وتخفيضات رائعة لأعضائنا في برايم".

عمر الصاحي

يمكن للعملاء غير الأعضاء الانضمام لأمازون برايم بسهولة في بضع خطوات عن طريق تسجيل الاشتراك في البرنامج وتجربته مجانًا لمدة 30 يومًا على للاستفادة القصوى من أمازون، وبإمكانهم الاستمرار في تجديد العضوية بعد الشهر المجاني باشتراك قدره 29 جنيهًا مصريًا شهريًا، أو اشتراك سنوي ب249 جنيهًا مصريًا. ويمكن لأعضاء أمازون برايم الوصول إلى مئات الآلاف من العروض التي ستظهر خلال يوم برايم في 11 و 12 يوليو والاستمتاع بجميع المزايا والخصومات الإضافية التي تقدمها عضوية برايم مثل خيار التوصيل المجاني والسريع، وعدد غير محدود من الأفلام والبث التلفزيوني مع برايم فيديو، وألعاب مجانية مع برايم للألعاب.

لا يحتاج أعضاء أمازون برايم الانتظار حتى يوم برايم للتسوق والبدء في التوفير، فيستطيعون التسوق بداية من يوم 4 يوليو والتمتع بخصومات حصرية على الإلكترونيات والاكسسوارات، والتلفزيونات، والأزياء، ومستحضرات التجميل والعطور، والألعاب.