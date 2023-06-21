وكيل صحة البحيرة يتفقد المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور

أجرى الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولةٍ جديدة ضمن جولاته المرورية ، للإطمئنان علي سير العمل وكفاءته ، بجميع المؤسسات الصحية بمحافظة البحيرة قبيل عيد الأضحى المبارك.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالمعمل المشترك الإقليمي بدمنهور ، التابع لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ، بحضور الدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ونائب مدير إدارة المعامل، والدكتورة رانيه الزواوي مدير المعمل المشترك بدمنهور .

يأتي ذلك فى اطار متابعة كافة الأنشطة الوقائية والعلاجية ،و الحرص الدائم على توافر كافة الخدمات ، واتاحتها بمستوي يليق بالمواطن البحراوي ، ورصد أي معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة .

وحرص وكيل وزارة الصحة، على تفقد وحدة سحب وإستلام العينات الإكلينيكية، وتابع ماتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكافة الخدمات ، وربطها ببرنامج معملي الكتروني ، في إطار إستعداد المعمل الإكلينيكي المركزي للحصول علي اعتماد المعامل الطبية من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة GAHAR .

واستمع وكيل الوزارة إلي العاملين بالوحدة عن طرق استقبال المريض و آليات الحفاظ على خصوصية المريض وسرية بياناته، كما استمع إلي شرح رانيه الزواوي عن متوسط مايتم استقباله بالمعمل المشترك من متوسط عينات فحص مياه ( شرب ،جوفيه ،مآخذ ، صرف) بمقدار 2200 عينة شهريا ، وعينات أغذية 1000 عينة شهريا ، وشهادات صحية لجميع العاملين في مجال الأغذية 3000 شهريا ، وفحص مخدرات للسادة العاملين بالدولة والسائقين 3000 شهريا ، إلي جانب مايقارب 20000 تحليل عينات إكلينيكية .

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الإنضباط الإداري وقام بالتأكد من وجود فرق العمل بكامل قوتها وتوافر جميع المستلزمات والكواشف والإختبارات .

وخلال المرور قام وكيل وزارة الصحة . بفحص أماكن انتظار المرضي والتأكيد على تلبية احتياجات المواطنين للوصول لأقصى درجات الرضا.

وفى نهاية الجولة وجه جميعة الشكر لفريق العمل بالمعمل ، ووجه ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرضاء .