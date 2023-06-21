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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وكيل صحة البحيرة يتفقد المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولةٍ جديدة ضمن جولاته المرورية ، للإطمئنان علي سير العمل وكفاءته ، بجميع المؤسسات الصحية بمحافظة البحيرة قبيل عيد الأضحى المبارك.

 وتفقد وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالمعمل المشترك الإقليمي بدمنهور ، التابع لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ، بحضور الدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ونائب مدير إدارة المعامل، والدكتورة رانيه الزواوي مدير المعمل المشترك بدمنهور . 

يأتي ذلك فى  اطار متابعة كافة الأنشطة الوقائية والعلاجية ،و الحرص الدائم على توافر كافة الخدمات ، واتاحتها بمستوي يليق بالمواطن البحراوي ، ورصد أي معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة . 

وحرص وكيل وزارة الصحة، على تفقد وحدة سحب وإستلام العينات الإكلينيكية، وتابع ماتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكافة الخدمات ، وربطها ببرنامج معملي الكتروني ، في إطار إستعداد المعمل الإكلينيكي المركزي للحصول علي اعتماد المعامل الطبية من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة GAHAR .

 واستمع وكيل الوزارة  إلي العاملين بالوحدة عن طرق استقبال المريض و آليات الحفاظ على خصوصية المريض وسرية بياناته، كما استمع إلي شرح رانيه الزواوي عن متوسط مايتم استقباله بالمعمل المشترك من متوسط عينات فحص مياه ( شرب ،جوفيه ،مآخذ ، صرف) بمقدار  2200 عينة شهريا ، وعينات أغذية 1000 عينة شهريا ، وشهادات صحية لجميع العاملين في مجال الأغذية 3000 شهريا ، وفحص مخدرات للسادة العاملين بالدولة والسائقين 3000 شهريا ، إلي جانب مايقارب 20000 تحليل عينات إكلينيكية . 

 وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  الإنضباط الإداري وقام بالتأكد من وجود فرق العمل بكامل قوتها وتوافر جميع المستلزمات والكواشف والإختبارات . 

وخلال المرور قام وكيل وزارة الصحة . بفحص أماكن انتظار المرضي والتأكيد على تلبية احتياجات المواطنين للوصول لأقصى درجات الرضا.

وفى نهاية الجولة وجه جميعة الشكر لفريق العمل بالمعمل ، ووجه ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرضاء  .

الجريدة الورقية