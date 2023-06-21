تفاصيل اتفاق حكيم زياش مع النصر السعودي

توصل النصر السعودي، لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى الفريق الملقب بالعالمي هذا الصيف، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

ويتقاضى النجم المغربي حوالي 60 مليون يورو خلال 3 سنوات مع النصر، أي 20 مليونا سنويا كراتب ثابت، فضلا عن الإضافات.

مفاوضات مع زياش ضمن خطة الكرة السعودية

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على العقد بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنصر، حيث أتم العالمي اتفاقه مع تشيلسي أيضا بشأن الصفقة.

ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).

يوقع زياش عقدًا حتى 2026

يذكر أن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أكد معلومة أن النصر حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم زياش، وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "توصل النصر لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي".

وأضاف: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية، وسيوقع زياش عقدًا حتى 2026"، وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع تشيلسي، والآن في انتظار تحضير العقود للتحقق منها قبل توقيعها".

وختم: "هناك مفاوضات أخرى بين السعودية وتشيلسي، بشأن التعاقد مع لاعبين آخرين.

توفي والده محمد زياش سنة 2003

ولد حكيم زياش في 19 مارس 1993 في مدينة درونتن الهولندية، من أم و أب مغربيان ينحدران من مدينة تافوغالت بإقليم بركان.

توفي والده محمد زياش سنة 2003 ولم يتجاوز سن حكيم آن ذاك العشر سنوات، ليتعرض لأزمة نفسية كبيرة أثرت سلبيا على مستواه الدراسي، ليجد ضالته في كرة القدم بعدما انضم إلى أكاديمية هيرنفين لكرة القدم.

بدأ زياش مسيرته المهنية مع نادي هيرنفين الهولندي في عام 2012 ووقع مع في تفينتي أنشخيدة الهولندي بعد ذلك بعامين.

كان موسم 2015–16 أكثر موسم غزير في مسيرة زياش، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 10 مساعدة في في الدوري الهولندي الممتاز، وفي عام 2016، وقع زياش مع أياكس في صفقة مدتها خمس سنوات، مع رسوم انتقال بلغت 11 مليون يورو.

في عام 2020، وقع زياش مع تشيلسي في صفقة مدتها خمس سنوات، مع رسوم انتقال بلغت 40 مليون يورو (من المحتمل أن تزيد إلى 44 مليون يورو كحد أقصى ، مع عوامل متغيرة).