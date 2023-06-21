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الأربعاء 21 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

مصر قفزت مراكز متقدمة في تحسين خدمات الانترنت فائق السرعة

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر قفزت مراكز متقدمة في مجال تحسين خدمة الإنترنت فائق السرعه باستخدام الألياف الضوئية، بالاضافه الي تدعيم البنية التحية اللازمة لوصول خدمات الإنترنت إلى القري والنجوع بمختلف الأقاليم.

وثمن بدوي عقب اجتماع لجنة الاتصالات اليوم المخصص لمناقشة ضعف شبكات المحمول وضعف خدمة الانترنت ، التعاون المثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومسئولي وزارة الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في التعاطي مع كل الشكاوي التي ترد الي اللجنه من النواب بمختلف الدوائر والأقاليم والعمل علي حلها في اسرع وقت.

وأشاد بدوى باستراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية، والتى ترتكز على عدد من المحاور التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمى، بالإضافة لتوفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعى والتنظيمى الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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 إطلاق سيارات متخصصه لقياس الجود

وأكد بدوي إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي الجهاز القومي على علي إطلاق سيارات متخصصه لقياس الجودة و تعمل على تحديد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات، وبعد تحديدها يقوم الجهاز بإخطار شركات الاتصالات لتركيب وتدعيم شبكات المحمول في المناطق الضعيفة وذلك فى كل أنحاء الجمهورية .

وكانت لجنة الاتصالات قد نظرت اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام الحصري، بشأن ضعف شبكات المحمول في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية و النائب محمود نجيب مشعل، بشأن حظر وإيقاف في جميع أرقام التليفونات بكل الشبكات والتي غير مسجله بالرقم القومي وتحديث البيانات كل 6 شهور.

السيد النائب عماد خليل، بشأن ضعف شبكات الاتصال بقرية مركز بني سويف.

والنائب أبانوب عزت عزيز بشأن ضعف شبكات التليفون المحمول بمنطقة الخلفاوى حتى أرض أيوب بحي الساحل بمحافظة القاهرة والنائب آيات الحداد، بشأن تعطل مصالح المواطنين في جميع الجهات بسبب ضعف شبكة الإنترنت.

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الجريدة الورقية