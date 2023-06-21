السيطرة علي حريق نشب أسفل عقار سكنى فى الهرم

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، علي حريق نشب أسفل عقار سكنى ، بدائرة قسم شرطة الهرم، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق.

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بلاغ بنشوب حريق

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعقار سكنى بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء واسعاف، وتبين نشوب حريق بالطابق الأرضى بالعقار، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الواقعة

إخطار بنشوب حريق في شقة سكنية

وفى سياق متصل ، مكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، ولم يسفر الحريق عن ثمه إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق.

وجرى فرض كردون أمني حول العقار، لعدم امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران لعدم امتدادها إلى باقي شقق العقار، وجرى إخمادها، تحرير محضر بالواقعة

وأجرت القوات عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارا بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحريق والوقوف على أسبابه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلي الطريق الصحراوى فى اطفيح

كما لقى شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلي الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة أطفيح بالجيزة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من شرطة النجدة ، يفيد ورود بلاغا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث مرورى أعلي الطريق الصحراوى بأطفيح، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى ،مما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلي مستشفى اطفيح

وقام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية علي الطريق، ووضع السيارة المتهشمة بجانب الطريق لعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، واخطرت النيابة العامه لتباشر التحقيقات.