الحماية المدنية تخمد حريق عقار المهندسين في شارع وادي النيل.. القصة الكاملة

سيطرت الحماية المدنية بالجيزة علي حريق هائل بعقار مكون من 12 طابق يحتوى علي مصلحة الضرائب بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين ، بدائرة قسم شرطة المهندسين، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده نشوب حريق هائل بعقار فى شارع وادى النيل بمنطقة المهندسين ، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف.

وتم فرض كرزون أمنى بمحيط العقار لتأمين الماره والمواطنين ، ويكافح رجال الإطفاء لإخماد الحريق ، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه ، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى

وفى سياق اخر لقى شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلي الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة اطفيح بالجيزة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وكانت غرفة عمليات المرور ، تلقت بلاغا من شرطة النجدة ، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف ، بوقوع حادث مرورى أعلي الطريق الصحراوى بأطفيح ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى ،مما أسفر عن مصرع شخص ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى اطفيح

وقام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية علي الطريق ، ووضع السيارة المتهشمة بجانب الطريق لعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته ، واخطرت النيابة العامه لتباشر التحقيقات

إعادة محاكمة 24 متهمًا فى قضية "الجوكر".. 21أغسطس

كما أجلت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 24 متهما في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ«خلية الجوكر الإرهابية» لجلسة 21 أغسطس.

وقد أحالت المتهمين "بينهم هاربون" إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددًا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع «يوتيوب»، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

وفي وقت مسبق ، وجّهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومششخنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.