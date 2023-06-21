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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حريق باريس

حريق باريس
حريق باريس

 أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إثر الانفجار الذي وقع في وقت سابق من اليوم في العاصمة باريس، وانهيار مبنى بشكل جزئي في باريس، وفقًا لقناة بي إف إم تي في الفرنسية.

 وأعلنت شرطة باريس، أن واجهة أحد المباني سقطت في الشارع نتيجة الانفجار، وأن العديد من رجال الإطفاء وأفراد الشرطة يتوجهون إلى مكان الحادث.

 وكان قد وقع انفجار عنيف هز أحد الشوارع في وسط باريس، نتيجة تسرب للغاز، واشتعلت النيران في العديد من المباني وتم تحذير الناس لتجنب المنطقة.

 وتصاعدت ألسنة النيران والدخان، من ساحة ألفونس لافيران في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة المركزية للعاصمة الفرنسية.

 وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحريق ودخان يتصاعد من مبنى مدمر في الشارع.

 يذكر أن باريس تعرضت بشكل متكرر للهجمات الإرهابية، إلا أن الشرطة أوضحت أن انفجار اليوم ناتج عن الغاز.

 وصرح رئيس بلدية الدائرة 5 في باريس، أن النيران اشتعلت في عدة مبان وأغلقت الشوارع المحيطة بموقع الانفجار.

 

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