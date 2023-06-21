هندي يُبهر العالم بمهارة التواصل مع الغربان.. فيديو

اشتهر رجل هندي، بقدرته على تحدث لغة الغربان، وجمعهم لديه كلما ناداهم في أي مكان.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو، يظهر فيه رجل هندي يستعرض قدراته لأصدقائه، في جذب الغربان، وبعد إطلاق الرجل بعض الأصوات الغريبة ظهر العشرات من الغربان في دقائق قليلة، وسط اندهاش وذهول من رفاقه.

ذا الشخص من الهند اشتهر بينهم والسبب انه عنده قدره خارقه ويقدر ينادي الغربان ويخليهم يجتمعون بالمكان اللي هو فيه بعد مايصدر اصوات، وحسب الاقاويل بعد يقدر يتحكم فيهم، بس انتم علموني ايش التفسير اللي تشوفونه اكثر اقناع للشيء هذا ؟؟ pic.twitter.com/UOK5MN1RQl — MOATH | معاذ (@M0ATH) June 19, 2023

وتمتاز طيور الغربان، بذكاء حاد في سلوكهم عموماً، والبراعة الكبيرة في البحث عن الطعام، وإصدار أصوات تحذيرية عند الشعور بالخطر، وبعض الغربان تستطيع أن تدرك إصابة ابناء فصيلتها بأمراض معدية فتقتله حتى لا تنتقل لها العدوى.

ويتميز الغراب بصوته القوي، وبعض الناس تتشاءم من رؤيته أو سماع صوته بسبب لونه الأسود القاتم.

تجذب الغراب الأشياء اللامعة والملونة كثيراً، ويعتبر الغراب من الطيور المفيدة وصديقة للفلاح، لأنه يتغذى على الآفات والحشرات شأنه في ذلك شأن الهدهد وأبو قردان.