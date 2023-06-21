خبير مصرفي يحذر من خفض سعر الفائدة.. يضر بالمودعين (فيديو)

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي غدا الخميس يأتي في النصف الأخير من العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أنه يعني أن أسعار الفائدة ستتأثر بمدفوعات الفوائد، لكل 1% 50 مليار جنيه.

وأشار شوقي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك عوامل داخلية ينظر إليها في تحديد أسعار الفائدة الداخلية مثل التضخم الذي وصل لـ42% في مصر.

علاقة طردية

ولفت إلى أن أثر التضخم الحالي جاء بسبب خفض قيمة الجنيه وارتفاع قيمة تكاليف المنتجات، منوهًا إلى أن رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع الأسعار للمنتجات يشهد علاقة طردية.

وتوقع الخبير المصرفي تثبيت أسعار الفائدة؛ وهذا الأمر يعني رفع تكلفة تمويل الشركات، وقلة الاقتراض وبالتالي التأثير على الناتج المحلي، ومن الأفضل يجب أن لا يتم رفع الفائدة، مشددا على أن انخفاض الفائدة سيؤثر بالسلب على المودعين في البنوك، وحال تخفيض الفائدة سيتم التأثير سلبا على حجم الودائع.