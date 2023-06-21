رياضة النواب تطالب بالانتهاء من إنشاء حمام سباحة أطفيح وملاعب بولاق

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة وتأخر تنفيذها بالرغم من الوعود المتكررة لأكثر من مرة.

رد ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عبدالمنعم:

من جانبه رد ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عبدالمنعم على طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب بأنه في تاريخ 18/3/2019 تم التعاقد على أعمال إنشاء حمام سباحة تدريب مركز شباب أطفيح، وقد تم إبرام العقد بتاريخ 8/12/2022 واستكمال المشروع نظرًا لورود بنود مستجدة من استشاري المشروع.

كما ورد خطاب من الجهة المنفذة بتاريخ 29/5/2023 تؤكد فيه أن المركز بالكامل لا يوجد به شبكة صرف صحي ويحتاج إلى محول كهربائي ذو قدرة كهربائية تستوعب منطقة مجمع حمامات السباحة مع ربط شبكة المياه العمومية بأقرب خط للربط.

مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة:

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لإعداد مقايسات تقديرية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي والمحول الكهربائي، كما أفاد بأنه سيتم تسليم الحمام في موعد أقصاه 30 يوليو 2023.

إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة ببولاق الدكرور:

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة بقطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي العربي بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

الأعمال الإنشائية الخاصة بالملعب مدرجة بالخطة الاستثمارية:

وردًا على موضوع طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب أفادت الجهة الإدارية بأن الأعمال الإنشائية الخاصة بالملعب مدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024، أما بشأن المبنى الإداري فلا يوجد مانع من الجهة الإدارية لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خارج الموازنة المخصصة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للعام المالي القادم 2023.

تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة:

وأوصت لجنة مجلس النواب بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بحضور النائب مقدم طلب الإحاطة لمعاينة النادي على أرض الواقع.