انقطاع الكهرباء والمياه الدائم في موريتانيا يخلق غضبًا في الشارع

نشرت المواقع المحلية في موريتانيا، عن الوقوف ضد العصابة المنتشرة في منطقة الدرك التابع لبلدية كامور لمقاطعة كرو، وتلقي القبض على عدد من الأشخاص من بينهما القصر.

من جانبه صرح عبدالله الجكني، مستشار المجلس البلدي بالمدينة، إنهم تمكنه على الحصول أكثر من عشرة أطفال بعضهم أقل من 12 سنة، وجاري البحث عن أطفال آخرون ويزور أسرهم من حين لآخر من أجل توفيق أوضاعهم.

ووجه الجكني، التهم للعصابة بالاعتداء على النساء والأطفال الذين خرجه في مظاهرات، احتجاجًا علي الانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء عن المدينة، في ظرفية الحر الشديد التي تشهدها الدولة.

ناشد مستشار المدينة، السلطات في موريتانيا، بضرورة وقف الاعتقالات، وإطلاق سراح الآخرين بشكل فوري، مع تلبية مطالبهم المشروعة بتوفير خدمتي الماء والكهرباء.

جدير بالذكر أن أهالي مدينة كامورا، خرجوا منذ أيام في مظاهرات ضخمة، احتجاجًا علي استمرار انقطاع المياه والكهرباء، واصفين انهم يعيشون في ظلام دامس، علاوة عن استمرار انقطاع المياه عن المناطق وعدم تمكنهم من قضاء حواجهم.

احتج عشرات من الصيادين في دولة موريتانيا، اليوم الأربعاء، رفضًا العمل خلال 15 يومًا من الشهر الجاري، معتبرين ذلك خرقًا للتوقيف البيولوجي المعروف تقليديا بـ"الكزره".

وقال سيد محمد أحميدة، أحد الصيادين في البلاد، إن فترة 15 يومًا تعد مكسبا للصيادين منذ 17 عامًا، مضيفًا بأنه أصبح شرعيا والآن يتنازع من قبل وزارة الصيد بشكل تدريجي.

وأعرب محمد، عن رفضهم المطلق لهذه الخطوة، ووقوفهم من أجل حمايتها، واصفا بلاغ الوزارة الأخير يعد سخرية للصيادين، حسبما صرحت المواقع المحلية في البلاد.

التوقيف البيولوجي

وأضاف أحد الصيادين في البلاد، أن اختراق التوقيف البيولوجي بـ" الكارثة" علي القطاع، مشيرًا إلي أن الصيد يتاح لمجموعة من المحددين ويحرم الآخرون منها.

ولفت إلى أن استمرار اختراق التوقيف يشكل خطورة علي الأسعار والصيادين، موضحًا بأن مضايقتهم في مصدر رزقهم الوحيد ينبغي أن يتوقف، مطالبا الرئيس محمد ولد الغزواني، بسرعة التدخل في تلك القضية لاتخاذ قرارات تشفي غليلهم، تحديدًا بعد الضرر الذي وصله إليها جراء فرض الزيوت عليهم من قبل محطات الوقود في ميناء الصيد التقليدي، مشيرًا إلى أن يجب إنصافهم.