ضبط 5,5 طن مواد غذائية ومستلزمات بلاستيكية مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة وبمشاركة مفتشي الإدارة، من شن حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

تحرير محضر رقم (٩٠٩١) جنح مركز بلبيس ضد مسئول مصنع للأدوات المنزلية والشماعات البلاستيكيه يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ( ٤ ) طن شماعات بلاستيكية وحافظة طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير .

تحرير محضر رقم (١٠٣٩٧) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية العدلية لحيازته (٥٠) كرتونه مقرمشات للأطفال بإجمالي وزن طن و250 كيلو تقريباً مجهولة المصدر وبدون فواتير .

تحرير محضر رقم (١٠٣٨٩) جنح مركز بلبيس ضد محل علافه بناحية القاسميه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

تحرير محضر رقم (١٠٣٩٩) جنح مركز بلبيس ضد محل بقالة بناحية بساتين الإسماعليه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

تحرير محضر رقم (١٠٤٠٠) جنح مركز بلبيس ضد محل كشري بناحية بساتين الإسماعيلية لعدم حمله شهاده صحية.