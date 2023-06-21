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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بملابس مشقوقة وملطخة بالألوان طلاب خليجيين يحتفلون بنهاية الدراسة.. فيديو

طلاب يحتفلون بنهاية
طلاب يحتفلون بنهاية الدراسة

بشق ثيابهم وتلطيخها بالألوان، والرقص على أنغام الموسيقى الغربية، احتفل مجموعة طلاب خليجيين، بنهاية العام الدراسي، الأمر الذي أثار حالة غضب عبر السوشيال ميديا بسبب أسلوبهم في الاحتفال.

 

وظهر الطلاب وهم يرقصون على أغنية أجنبية وسط الشارع ويرقصون بملابس ملطخة بالألوان، ومشقوقة، في مشهد اعتبره البعض أنه ظاهرة مبتذلة، لا تمت بصلة لعادات وتقاليد العرب الأصيلة، التي توصي بحفظ النعمة والمحافظة على المال واحترام الذوق العام.

 

بينما علق آخرين على تصرف الطلاب، بأنه حق من حقوق الطلاب بعد انتهاء الدراسة، وأن الفيديو لا يوجد به أي إساءة للغير.

 

 

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