بيكاتا بالمشروم.. اصنعيها مثل المطاعم في دقائق

بيكاتا بالمشروم من الوصفات الشهيه التي يختارها أغلب الناس كطبق رئيسي في المطاعم؛ لمذاقها اللذيذ، حيث يحتوي على صوص المشروم الذي يضيف نكهة لذيذة للوصفة، وفيا يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم.

بيكاتا بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بالمشروم

المقادير

- لحم عجل : 500 غراماً (فيليه ومدقوق)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الفطر : 2 كوب (مقطع شرائح)

- الثوم : فصّان (مقطع شرائح)

- الخل الأحمر : نصف كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- كيبر : 2 ملعقة كبيرة (اختياري)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

1. وزعي الملح والفلفل على قطع اللحم الرفيعة المدقوقة ثم اغمسي القطع بالطحين.

2. اخلطي الزبدة المذوبة وزيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

3. أضيفي اللحم المتبل وقلبيه من الجهتين حتى يتحمر ثم ازيليه واتركيه في طبق جانباً.

4. ضعي المشروم في نفس المقلاة وقلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي الخل وعصير الليمون واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 20 دقيقة.

5. أضيفي الكيبر.

6. ضعي اللحم في طبق التقديم ووزعي الصوص فوقه وانثري البقدونس على الوجه وقدميه ساخناً.

بيكاتا بالمشروم

فوائد المشروم

يقوي من صحة الشعر والبشرة

يحتوي على نسب عاليه من النحاس، وهو معدن مهم لصحة الشعر، تناول الأطعمة الغنية بالنحاس، مثل المشروم يساعد الجلد على إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة الشابة والمشرقة.

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

محاربة السرطانات وتقوية المناعة

من فوائد المشروم محاربة السرطانات وتقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية.

وللمشروم دور كبير وفعال في الوقاية من سرطان البروستاتا وسرطان الثدي بسبب احتوائه على بعض أنواع السكريات المتعددة والألياف التي وجد لها تأثيرات مضادة للسرطان، على سبيل المثال حمض اللينوليك (Linoleic Acid) الذي وجد له دور في السيطرة على مستويات هرمون الإستروجين في الجسم، والبيتاغلوكان (Beta-Glucans) الذي له دور في مقاومة نمو الخلايا السرطانية في سرطان البروستاتا بشكل خاص.

وباعتبار الفطر مصدر لمعدن السيلينيوم نجد له دور كبير في تعزيز المناعة، والوقاية من الالتهابات، وتعزيز عمل الكبد في تنظيف الجسم من السموم، ومحاربة نمو الخلايا السرطانية.

وهو مصدر لحمض الفوليك الذي له دور في تعزيز تكوين الحمض النووي، ومنع حدوث الطفرات، وتشكل الخلايا السرطانية.