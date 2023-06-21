الإسماعيلية تكثف أعمال النظافة والصيانة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملات مكبرة أعمال النظافة وكنس الشوارع والميادين؛ لرفع القمامة والأتربة وكذلك صيانة الإنارة العامة بنطاق المراكز والمدن السبعة وأحياء الإسماعيلية الثلاثة من خلال معدات وعمال الوحدات المحلية.

ففي مدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لحي أول بجمع ورفع القمامة والأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة ١١٤ طن بمناطق، الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، المحطة الجديدة ، منطقة شارع سوريا، طريق البلاچات، شارع محمد علي، كوبري تحيا مصر، وميدان الإسكان والتعمير.

وتمكنت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، من إزالة المخلفات والأتربة بنفق الثلاثيني حتى امتداد شارع السكة الحديد والمستشفي.

وعلى جانب آخر، تم إزالة خيمة بميدان دمنهور بمنطقة عرايشية مصر، وقام حي ثالث الإسماعيلية، بإزالة القمامة بمحيط منطقة التثقيف الفكري، بالإضافة إلى خطة النظافة اليومية بالحي.



وقام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة العامة بمحيط الجامعة العمالية، وتركيب عمود جديد وشد أسلاك هوائية بمنطقة نقابة الحكم المحلي.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، في تنفيذ خطة النشاط اليومي للمركز وتوابعه، حيث تم جمع ورفع ١٠٥ طن قمامة ومخلفات مخلفات القمامة من المدينة وتوابعها، وقرى أبوصوير البلد، السبع آبار الغربية، المحسمة الجديدة، المنايف، والسبع آبار الشرقية.

وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة ١٥ كشاف فى عزبة أبوعياده بقرية السبع آبار الشرقية، كما تم تركيب ٢٤ كشاف ليد بطريق أبوسلطان قرية الواصفية وأبوصوير البلد.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، سوق الأربعاء، الاستقلال وذلك بنطاق المدينة القديمة.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في نشاطها اليومي في قطاعي النظافة والإنارة العامة، حيث تم جمع ورفع ما يقرب من ٢٦ طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق مدينة القنطرة غرب وقرية أبوخليفة.

كما قام قسم الكهرباء بصيانة ٧ كشافات إنارة وتركيب ٥ لمبات وذلك بطريق الخدمات في قرية أبوطفيلة.

وتابع مركز ومدينة فايد أعماله الدورية، حيث تم جمع ورفع ما يقرب من ٢٥٣ طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق المركز والقرى التابعة له، حيث تم رفع القمامة من مناطق (الشارع المزدوج، مساكن المرور، قرية عبدالناصر، مساكن السيل، شارع السوق، الشارع الصحراوي، الخنادق طريق الترعة وطريق القنال.



كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة بطريق القنال وشواطئ فايد.

بجانب صيانة ١٥ كشاف إنارة بمناطق (عزبة العقادة، أبوديب، العاشر، عزبة ذكي) في قرية الهويس.

كما تم صيانة عدد ١٠ كشافات إنارة وشد ٤٠٠ متر أسلاك كهربائية وذلك في عزبة الهواشمة قرية سرابيوم.

في حين قام مركز ومدينة القصاصين الجديدة، برفع ٩٠ طن قمامة ومخلفات من المدينة والقرى التابعه للمركز.

وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة ١٣٥ كشاف إنارة، وتركيب ٦ لمبة جديدة، بالمدينة وقرى (الشروق، أم عزام، السلام ، ٣٠ يونيه، والمحسمة القديمة).

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تم رفع ٩٧ طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى (القصاصين القديمة، الملاك، أبوعاشور، الظاهرية، الجزيرة الخضراء).

وفيما يخص الإنارة العامة،تم صيانة ٣٥ كشاف إنارة عامة بالمدينة والقري التابعة للمركز، وتركيب عمود جديد.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.