محافظ الشرقية يشيد بالأعمال الجارية بنفق عرابي بالزقازيق

بنسبه تنفيذ 92%..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية مشروع نفق عرابي والجاري إنشاؤه بمدينة الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال تفقده استكمال أعمال صب ارضيات النفق بالمرحلة الثانية وأعمال حفر المرحلة الثالثة اسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 متر تجاه شارع فاروق وذلك بعد ان تم الإنتهاء من اعمال الحفر وتكسير رؤوس الخوازيق وفرد رمال الإحلال لصب اللبشة المسلحة لإستكمال نهو الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه امام حركة السيارات وعبور المارة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس محمد نبية مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال انشاء نفق عرابي، وتمت الإشارة إلى أن المشروع منفذ على 3 مراحل وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية ومتبقي اعمال التشطيبات وجاري تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ودخول النفق الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

وأوضح المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة المنفذة، أن النفق جاري إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر ، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من اعمال المباني والعزل وانشاء الأرصفة وذلك بعد ان تم الانتهاء من الأعمال الخارجية بطول 100 متر بكل اتجاه وكذلك أعمال رد الشيء لأصله

وحرص محافظ الشرقية علي التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع مشيدا بالجهد المبذول ومواصلة عملهم علي مدار اليوم لسرعة انهاء الاعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة.