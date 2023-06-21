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النصر يصدم ثنائي الفريق ويقرر رحيلهم روما يتعاقد مع إيفان نديكا.. رسميًا شرطة مكة تقبض على شخصين لإساءتهما لسوداني عبر محتوى مرئي .. فيديو
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شرطة مكة تقبض على شخصين لإساءتهما لسوداني عبر محتوى مرئي .. فيديو

صورة من الفيديو المنشور
صورة من الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم ومواطن، عقب ظهورهما في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد قيامهم بالإساءة لأحد الوافدين من السودان.

 

وظهرا الشخصين في الفيديو، أحدهما متنكرا بزي نسائي أثناء تواجدهم في المركبة، وتوثيق فعلهم ونشره، من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

 

وفي وقتٍ سابق، كان النائب العام أمر بالقبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بقيامهم بالإساءة لأحد الوافدين، حيث تضمن الأمر تحريك الدعوى الجزائية بحق المذكورين، تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة.

 

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