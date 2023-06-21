الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

نفذت الوحدات المحلية بالدقهلية، حملات مكبرة لإزالة للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية بكافة أشكالها.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيراً إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار، تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين ومحلة دمنه لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال ازالة تعدي بالبناء المخالف للدور الثالث علوي مساحة 100 متر مربع بشارع العراقي بالمدينة وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال إزاله فوريه فى المهد لأحد المواطنين بقرية طوخ الاقلام بالمدخل الرئيسى للقريه عباره عن عريشه بعرض3 متر بطول4 متر بأجمالى 12 متر مربع مكونه من عروق خشبيه حامله بعرض الشارع و تمت الازاله بمعرفة المخالف وعلى نفقته وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالفة.

وأوضح أحمد حمدى رئيس مدينة محلة دمنة، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة حالة بناء مخالفة بالمدينة حيث قام المواطن صاحب المنزل بتشوين لصب سقف الدور الأول العلوى خلسة وتم مصادرة الخشب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.