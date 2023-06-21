ليفاندوفيسكي يُثير الجدل حول إعتزاله قريباً

لمح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي نجم الفريق الكتالوني الحالي برشلونة، إلي أن إعتزالة كرو القدم أصبح وشيكاً.

ليفاندوفيكسي يقترب من الإعتزال

وقال ليفاندوفيسكي في تصريحات صحفية بولندية: “ اعتزالي؟ قريب أكثر مما هو بعيد، من المحتمل جدًا أن أنهي مسيرتي في برشلونة حيث أشعر بالراحة أنا وعائلتي ".

وأضاف ليفاندوفيسكي: “ شعرت وكأني سجلت خمسة أو ستة أهداف أقل لأنه تحتم عليّ القيام بأشياء أخرى، دوري كان مهمًا ليس فقط على أرض الملعب ولكن خارجه، كان عليّ أن أتأقلم مع دوري الجديد " .

وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، طلبا إلى فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، عقب موقعة بلد الوليد بالدوري الإسباني، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اتصل بنزيما بفلورنتينو بيريز عقب المباراة، وطلب منه إعادة تفعيل بند في عقده ينص على منحه مكافأة إضافية، إذا حصد لقب هداف الليجا في الموسم الحالي.

هاتريك بنزيما ضد بلد الوليد



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وأشارت إلى أن بنزيما بدا متحمسا للغاية عقب إحراز هاتريك ضد بلد الوليد، ويريد إسقاط روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من على رأس قائمة الهدافين.

ويحتل ليفا حاليا صدارة القائمة ب17 هدفا، ويليه بنزيما في الوصافة ب14 هدفا.

هل خسر بنزيما الجائزة هذا الموسم؟



وكشفت أن مديري ريال مدريد كانوا يشعرون لأشهر متواصلة بأن بنزيما خسر الجائزة هذا الموسم لصالح ليفاندوفسكي.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا ب59 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة ب12 نقطة.

تاريخ وبدايات بنزيما



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اسمه الكامل كريم حافظ مصطفى بنزيما، مواليد 19 ديسمبر 1987، لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني ومنتخب فرنسا.

يشتهر بنزيما بقدراته الهوائية، ومعدل العمل العالي لديه، وصناعة الألعاب، وحسن الإنهاء. يُعتبر بنزيما أحد أفضل المهاجمين في جيله.

ولد بنزيما في ليون لأبوين من أصول جزائرية من وهران، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي مسقط رأسه أولمبيك ليون في 2005، وساهم بشكل متقطع في ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي.

