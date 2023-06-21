الكشف على 758 مواطن بقرية كفر الحصة بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية تنشيطية بقرية كفر الحصة نبروه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والغير سارية حيث تم توقيع الكشف على 758حالة.

جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة في رفع المستوي الصحي والثقافي للمجتمع وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية بالدقهلية والمهندس محمد البسيوني رئيس مجلس مدينة نبروه والدكتورة فاتن الستري مديرة الإدارة الصحية بنبروه.

وتمكنت القافلة من نوقيع الكشف الطبى على 150 حالة باطنة 110 حالة أطفال98 حالة جلدية 42 حالة عظام 50 حالة أسنان110 فحص معمل 70حالة مبادرات الصحة111 تنظيم الأسرة والنسا 17 إجمالي الوسائل

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمات طبية متميزة وفي اطار خطة الرعاية الأساسية بالمديرية بعمل قوافل محدوده بالقرى بالتنسيق مع الادارات الصحية والشباب والرياضة.