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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

الكشف على 758 مواطن بقرية كفر الحصة بالدقهلية

اعمال القافلة الطبية
اعمال القافلة الطبية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية تنشيطية  بقرية كفر الحصة نبروه  للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والغير سارية  حيث تم توقيع الكشف على 758حالة.

جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة في رفع المستوي الصحي والثقافي للمجتمع وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية بالدقهلية والمهندس محمد البسيوني رئيس مجلس مدينة نبروه والدكتورة فاتن الستري مديرة الإدارة الصحية بنبروه.

وتمكنت القافلة من نوقيع الكشف الطبى على 150  حالة باطنة 110 حالة أطفال98 حالة جلدية 42 حالة عظام 50 حالة أسنان110 فحص معمل 70حالة مبادرات الصحة111   تنظيم الأسرة والنسا 17 إجمالي الوسائل 

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بتقديم خدمات طبية متميزة وفي اطار خطة الرعاية الأساسية بالمديرية بعمل قوافل محدوده بالقرى بالتنسيق مع الادارات الصحية والشباب والرياضة.

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