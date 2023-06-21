حضري أومليت بالمشروم والجبن للفطار| يقوي عظام أولادك

يعتبر البيض من الأطعمة الصحية التي يجب تقديمها لأولادك يوميًا؛ للحفاظ على صحتهم وكتلة العظام في جسدهم، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير بيض أومليت بالجبن والمشروم.

طريقة عمل أومليت بالجبن والمشروم

المقادير

- البيض : 3 حبات

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- جبن كريمي : 3 ملاعق كبيرة

- الفطر : نصف كوب (طازج)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة ثم أضيفي الفطر والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل المشروم ثم ازيليه من المقلاة.

2. اخفقي البيض في طبق مع الملح والفلفل.

3. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار وأضيفي الفطر والبيض المخفوق وغطي المقلاة حتى ينضج البيض ثم ازيلي الغطاء واقلبي البيض على الجهة الأخرى.

4. وزعي الجبن الكريمي واتركي البيض لمدة دقيقة على النار.

5. قدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص.

بيض أومليت

فوائد تناول البيض والمشروم

محاربة السرطانات وتقوية المناعة

من فوائد المشروم محاربة السرطانات وتقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية.

وللمشروم دور كبير وفعال في الوقاية من سرطان البروستاتا وسرطان الثدي بسبب احتوائه على بعض أنواع السكريات المتعددة والألياف التي وجد لها تأثيرات مضادة للسرطان، على سبيل المثال حمض اللينوليك (Linoleic Acid) الذي وجد له دور في السيطرة على مستويات هرمون الإستروجين في الجسم، والبيتاغلوكان (Beta-Glucans) الذي له دور في مقاومة نمو الخلايا السرطانية في سرطان البروستاتا بشكل خاص.

وباعتبار الفطر مصدر لمعدن السيلينيوم نجد له دور كبير في تعزيز المناعة، والوقاية من الالتهابات، وتعزيز عمل الكبد في تنظيف الجسم من السموم، ومحاربة نمو الخلايا السرطانية.

وهو مصدر لحمض الفوليك الذي له دور في تعزيز تكوين الحمض النووي، ومنع حدوث الطفرات، وتشكل الخلايا السرطانية.

تقوية العظام

كل 100 غم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 2.1 ملغم من فيتامين ج، وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان، كما يعد المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين د، فكل 100 غم من المشروم الأبيض الطازج تمدنا بما يقارب 18 وحدة دولية من فيتامين د، مما يجعل له دور في الوقاية من هشاشة العظام.

فوائد البيض للشعر

يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية، والفيتامينات، والمعادن المهمة جداً لصحة الشعر ونموه ورطوبته، كالبروتين، والبيوتين، والكبريت.

فوائد البيض للدماغ

يحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن الضرورية لعمل الخلايا بشكل منتظم، بما في ذلك الدماغ، والجهاز العصبي، والذاكرة، والتمثيل الغذائي.