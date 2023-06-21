شون وصوامع المنيا تستقبل 459 ألف طن قمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 459 ألف طن حتى اليوم الأربعاء، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بالمنيا.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وقال إن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة، بلغ 243 ألف فدان لهذا العام، وشدد المحافظ، على الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد ، سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

جاء ذلك تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، موجها ًمديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والإحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح ، على الخط الساخن 114، وأرقام (2320001 - 2342200).

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الأربعاء 2993طن و591 كيلو جرام من القمح، لافتاً إلى أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.