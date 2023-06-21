قائمة بيراميدز الرسمية لمباراة الاتحاد السكندري في كأس مصر

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة الفريق المستدعاه لمباراة الاتحاد السكندري المرتقبة مساء غد الأحد على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

تمرن الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر بها حتى موعد المباراة، ومن المقرر ان يدخل فريق بيراميدز معسكرًا مغلقًا لمدة 24 ساعة .

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز يزاحم الزمالك حاليا في استعادة طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر للدورى المصرى.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيراميدز يحاول حاليا إغراء طارق حامد للإنضمام للفريق عن طريق عرض دفع راتبه بالدولار وليس بالجنيه المصري.

وأتم شبانة أنه في حال إستقرار طارق حامد على إنهاء تجربته في الدوري السعودي سيواجه مغريات من بيراميدز والزمالك .. سواء كانت مادية من بيراميدز أو العودة للزمالك والإعتزال من الباب الكبير في نهاية مسيرته كأحد أهم لاعبي الوسط في تاريخ النادي.

في سياق مٌتصل، تدرب البنيني سامسون أكينيولا تدريبات تأهيلية مساء اليوم الثلاثاء في مران القلعة البيضاء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

تمرن اللاعب تدريبات تأهيلية متنوعة سواء داخل صالة الجيمانيزيوم أو بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

وقال طارق العشري، في تصريحات إذاعية “ فاركو يفتح الباب أمام رحيل أي لاعب يأتي له عرض مميز ولكن مصلحة النادي في الأول، والكلام ليس فقط على محمود حمادة بل على جميع اللاعبين”.