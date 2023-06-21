ذبح الأضاحي للمواطنين والجمعيات الأهلية مجاناً بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن فتح 12 مجزراً حكومياً أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع ذبح الأضاحي بالشوارع وخارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد محافظ الفيوم، جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق، وجه محافظ الفيوم، الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري، بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظاً على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، وفى حالة المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وتطبيق الغرامات المالية المقررة.

كما وجه المحافظ بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على منع الراحات واستمرار العمل يومياً بمختلف مجازر المحافظة، كما كلف رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

تحديد 12 مجزرا لذبح الأضاحي بقرى ومراكز الفيوم

من جانبه، صرح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري، بأن المجازر الحكومية التى تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل مجازر العزب، واللاهون، وهواره المقطع، والعدوة، وفى مركز أبشواي، تم تحديد مجازر أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفى مركز إطسا، تم تحديد مجزر إطسا الرئيسي، وفى مركز طامية, تم تحديد مجزر طامية، وفى مركز سنورس تم تحديد مجازر فيديمين، وترسا، وسنهور القبلية. وكان المحافظ قد عقد اجتماعا بحضور مسئولي التموين والطب البيطري، أكد خلاله على المتابعة الدورية للحملات المشتركة، على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة بشتى أنحاء مدينة الفيوم، خاصة بالمناطق الشعبية، فضلاً عن التنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية ورؤساء مجالس المدن للتأكد من ضبط أسعار المعروض من اللحوم بشتى منافذ البيع ومحال الجزارة بالمراكز، والتأكد من ذبح الأضاحي بالمجازر، ومتابعة فحص عينات من اللحوم المعروضة للتأكد من جودتها وسلامتها، والعمل على زيادة المعروض منها بمنافذ التموين والشوادر التابعة للمحافظة، تيسيرا على المواطنين.