الإحصاء: 28 % زيادة بأعداد الموفدين للخارج في مهام علمية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية بلغوا 171 موفدا عام 2022، مقابل 133 موفدا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 28.6 ٪.

كما بلغ اجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2019 ـ 2022) عدد 1250 موفد كانت جامعة عين شمس أعلى جامعة من حيث عدد الموفدون من اجمالي اعداد الموفدون خلال تلك الفترة بعدد 120 موفد، تليها جامعة القاهرة بعدد 113 موفد، ثم جامعة المنصورة بعدد 101 موفد، ثم جامعة أسيوط بعدد 99 موفد ثم جامعة طنطا بعدد 87 موفد، وبلغ عدد الموفدون 730 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

تنوع الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين

وأشار الجهاز إلى تنوع الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين وذلك وفقا للاحصائيةالسنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2022" : مهمة علمية ما بعد الدكتوراه والماجستير: 70 موفداً، بنسبة 40.9٪ من إجمالي الموفدين. ودكتوراه من الوطن: 44 موفدا بنسبة 25.7 ٪ من اجمالي الموفدين.ودكتوراه من الخارج: 40 موفداُ، بنسبة 23.4٪ من إجمالي الموفدين، وأبحاث ما بعد الدكتوراه: عدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين ،وتدريب: عدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين، ومشروع ابحاث: عدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين.د، وبعثات اشراف مشترك: عدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين، ودرجة الماجستير: موفد واحد، بنسبة 0.6٪ من إجمالي الموفدين والموفدون للخارج في مهام علميــة وفقاً ً لنوع الدراسة لعام 2022 ، وبلغت الدراسات العملية: 142 موفداً، بنسبة 83 ٪ من إجمالي الموفدين. والدراسات النظرية: 29 موفداً، بنسبة 17٪ من إجمالي الموفدين.