رامي عاطف يكشف كيفية علاج التشنجات العضلية بفعالية كبيرة

أكد الدكتور رامي عاطف أن آلام الفقرات و الكتفين وغيرها من أوجاع الجهاز العضلي و العظمي المزمنة لطالما كانت مشكلة مؤرقة لجميع المتخصصين في علاج العمود الفقري و المفاصل لكنها شهدت انتشار ملحوظ في الآونة الأخيرة نظرا لطبيعة حياتنا المعتمدة على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي يمضي فيها معظمنا ساعات طويلة أمام شاشات الأجهزة المحمولة الذكية و أجهزة الحاسوب الآلي.

وأضاف رامي عاطف في تصريحات له أن اتخاذ وضعيات جلوس خاطئة أمام التلفاز ، و عدم ممارسة الرياضة بانتظام، والقائمة لاتنتهي كلها تؤثر علي العمود الفقري والمفاصل.

وتابع الدكتور رامي عاطف أنه، ظهرت تقنية العلاج بالإبر الجافة كحل سحري بعد العديد من الدراسات و الأبحاث العلمية، التي يعود أصلها لمئات السنينؤ مؤكدًا أنها ستكون حلًا لهذه المشكلة التي قد تعيق الشخص عن ممارسة أنشطة حياته اليومية بشكل طبيعي لدرجة ان يصبح مجرد النوم مهمة مستحيلة.

وأوضح د.رامي عاطف انه نظرا للضعف العضلي و الإجهاد المتكرر تتكون عقد في الألياف العضلية أشبه بنقاط حساسة ومؤلمة (Myofacial Trigger Points) نتيجة عدم وصول الدم و الأغذية المطلوبة للعضلات بشكل طبيعي، والتي تتحول إلى نقاط آلام مزعجة وحساسة للضغط و الحركة، أو حتى تسبب ألماً قد يمتدُّ لأعلى أو أسفل هذه النقاط.

وأشار : تعتبر الإبر الجافة من أكثر التقنيات فعالية في التخلص من الألم و إعادة صياغة عمل العضلات و تأهيل العمود الفقري و المفاصل، نظرا لأنها تعمل بشكل عميق و ليس سطحي، حيث توجد أطوال مختلفة للإبر المُستخدمة ويتم تحديد الطول المناسب من قِبل الطبيب المختص وفقاً للعضلة المستهدفة وحجم المريض.

ولفت د. رامي عاطف أن السبب وراء تسمية الإبرة بال (جافة) هو عدم احتواءها على أي دواء أو مواد كيماوية، ومجرد دخول الإبرة في النقاط (العقد) العضلية يقوم بتحفيز الجهاز العصبي و افراز مادة الإندورفين المسكنة وتنشيط الدورة الدموية مما ينتج عنه إرخاء التشنجات العضلية و استعادة مرونة الأنسجة وسرعة التشافي.

وأضاف أن نتيجة التحسن تظهر مباشرةً بعد العلاج، وأن الأعراض الجانبية التي تنتج عنها تكاد تكون معدومة، بشرط أن يتم تنفيذها بشكل علمي و طبي على يد اخصائي علاج طبيعي متمرس و ذو خبرة.

واختتم د. رامي عاطف حديثه أن هذه الوسيلة العلاجية لا تتوقف فقط عند تخفيف الشدّ في العضلات، بل تستخدم لعلاج العديد من المشاكل مثل الصداع و التهاب الأوتار والتمزقات العضلية و آلام المفاصل و مشاكل العمود الفقري بأنواعها.