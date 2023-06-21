محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات كافة بالاستعداد التام؛ لتقديم الخدمات كافة على أعلى مستوى مع تواجد جميع القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

وجَّه محافظ سوهاج، بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والطب البيطري، والصحة، والبيئة؛ لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يوميًّا، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال الـ24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد، وأثناء العيد، وبعد العيد؛ لكسح مياه الصرف من المجازر أولًا بأول.

وجه الفقي، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة مجانًا وفورًا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، مشيرًا إلى أن تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد.

شدد على مسئولي التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية لمراجعة موقف صلاحية اللحوم المعروضة خلال فترة العيد، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى المرور على شوادر اللحوم ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز، وأسطوانات البوتاجاز والوقود.