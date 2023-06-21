بدء فترة تلقي الطعون علي انتخابات الغرف التجارية  حتي 28 يونيه الحالي

بدأت فترة تقديم الطعون علي نتائج انتخابات الغرف التجارية التي جرت يوم السبت 17 يونيو في 15 غرفة تجارية وتم الاعلان عن نتائجها من خلال رؤساء اللجان المشرفة علي الانتخابات، وينص القرار المنظم للعملية الانتخابية الي ان فترة الطعون 10 ايام ( من 19 الي 28 يونيه) إلي وزير التجارة والصناعة بعريضة مشتملة علي الأسباب التي بني عليها الطعن مصحوبة بايصال أداء التأمين وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون 189 لسنة 1951 وتعديلاته، ويحال الطلب للجنة الطعون المشكلة طبقا للمادة 8 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته من نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا ورئيس القطاع المختص عضوا وعضوين من الغرفة المعنية يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو من الاتحاد العام يختاره الاتحاد العام وتفصل اللجنة بطريق الاستعجال في الطعون المقدمة اليها.

فوز 17 رئيس غرفة وخروج 4 ولم يخوض الانتخابات 6 رؤساء غرف

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن نتائج الانتخابات يوم الاحد الماضي، كشفت النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية لدورتها الجديدة "2023ـ 2027" عن مفاجآت عديدة، منها نجاح 17 رئيس غرفة في ماراثون الانتخابات، وخروج 4 من السباق، و6 رؤساء غرف لم يخوضوا الانتخابات وهم ابر اهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة السابق وعادل ناصر رئيس غرفة الجيزة واحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية ورؤساء غرف قنا وأسواق ودمياط

