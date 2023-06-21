3 مارينا لليخوت بمدن قناة السويس

ربيع : تنشيط سياحة اليخوت في مصر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إدارة القناة بدأت العمل لإنشاء 3 مراسي لليخوت بمدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وذلك ضمن تحقيق استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة.

وأضاف أن جهود تعزيز سياحة اليخوت تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠ يخت وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية وإقامة مجمع للمطاعم والخدمات ، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية في خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي وتطوير المراين الموجودة بالفعل في بورسعيد والسويس.حيث تصل الطاقة الاستيعابية لمارينا بورسعيد لنحو 75 يخت .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مدينة السويس اليوم للاعلان عن مستجدات مشروعات تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس.