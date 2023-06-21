الجامعة العربية تتفاعل مع الاعلام الفلسطيني لنقل الحقائق للرأي العربي

خلال كلمته بالدورة العادية (53) لمجلس الاعلام العرب المنعقدة بالمغرب

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ، أن الأمانة العامة حرصت بالتواصل مع وزارة الاعلام الفلسطينية عبر المندوبية الدائمة لدولة فلسطين على متابعة قرارات المجلس، والتفاعل الإعلامي مع التطورات الميدانية ونقل الحقائق للرأي العام العربي والدولي منوها بجهود الاتحادات والمنظمات الإعلامية العربية كل من موقعها لحمل القضية الفلسطينية وفي صلبها الدفاع عن الوضع الروحي والقانوني والتاريخي للقدس .

ووجه السفير خطابي خلال كلمته بالدورة العادية (53) لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقدة بالمملكة المغربية اليوم الأربعاء 21/6/2023 ، الشكر إلى الوزير محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على التنظيم الجيد، مثنياً على جهود الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للإعلام ، على جهوده المقدرة خلال رئاسة مصر لهذا المجلس.

وتابع السفير خطابى ، ويحدونا أمل كبير بأن تكون هذه الدورة في رحاب المملكة المغربية التي كانت في إطار الرؤية الملكية السامية سباقة لإطلاق إصلاحات بنيوية عميقة في الحقل الإعلامي دورة ثرية وداعمة للإعلام العربي.

وأوضح السفير خطابى ، واصلت الأمانة الفنية متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب ، وأشرفت على تنظيم سلسلة من الاجتماعات المكثفة توجت بإعداد مشاريع القرارات والمبادرات المطروحة على أجندة الدورة والتي تتسم بقدر كبير من روح التجديد والتنوع والشمولية.

واستطرد خطابى ، وبخصوص الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب، وبتعاون وثيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تم تحديث هذه الوثيقة المرجعية بما يجعلها مواكبة لتحولات المشهد الاعلامي والرقمي ووضع خطتها التنفيذية .

ولفت خطابى ، وفي مجال التعاون الالكتروني، نسجل بارتياح استكمال الخطوات الهادفة لاستحداث "المرصد والمنصة المدمجة" في سياق اعطاء بعد ملموس لخطة التحرك الاعلامي مثمنا الإسهامات القيمة لمؤسسة "وطني الإمارات” والتعديلات المقترحة من الدول الأعضاء.

وتابع ، كما نتطلع لاعتماد المجلس للنظام الداخلي للجنة العربية للاعلام الالكتروني والتصنيف العمري للاستخدامات الالكترونية حماية لأطفالنا من الممارسات غير الآمنة التي تحرض على سلوكيات العنف والتطرف والكراهية . .

وقال خطابى ، نطمح أن تكون دورة الرباط منطلقا لبلورة رؤية جماعية واضحة في التعامل مع كبريات الشركات الرقمية على هدي خطة محكمة واثقا ان اللجنة المختصة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لن تدخر جهدا لتكريس قواعد الحكامة والإنصاف في مجال الاتصال الالكتروني ضمانا للسيادة الرقمية لدولنا ، وتجسيدا لإرادة المجلس في كسب رهانات الانتقال الرقمي.

واستطرد ، وأمام السيل المتدفق من المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي لا تخلو من حمولات زائفة أو مضللة تبدو الأهمية الخاصة للبند المتعلق بإدراج التربية الاعلامية في المقررات التعليمية والحاجة الماسة لنشر ثقافة إعلامية تروم تنمية الحس النقدي لدى الشباب والشرائح المجتمعية الأكثر استخداما لهذه الشبكات. .

وجدد خطابى ، الشكر لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية للدفع بالجهود المخلصة لتوظيف رسالتنا الجماعية في خدمة التنمية المستدامة لدولنا والارتقاء بإعلامنا العربي.