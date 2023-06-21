بدء الاجتماع الـ55 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية بالجامعة العربية

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع (55) للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة المملكة العربية السعودية ويستمر على مدى يومين بمشاركة مهند يحيي المستشار الاقتصادي بسفارة الأردن بالقاهرة، وطارق المشي المستشار الاقتصادي بسفارة الجزائر بالقاهرة، عبدالله العرادي بوزارة المالية والاقتصاد بالبحرين، نورا سالم مسئولة منطقة التجارة الحره بالجامعة، نور عطوي المستشار الاقتصادي بسفارة لبنان، ومحمد النوري بسفارة المغرب بالقاهرة، وعمران الغالي المستشار الليبيي الاقتصادي، إضافة إلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية وممثل عن اتحاد الغرف العربية.

جانب من الاجتماع



قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبوالنصر: "إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تسعة بنود رئيسية، على رأسها بند المتابعة الذي يناقش آليات تنفيذ قرارات القمم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بالمنطقة، كما تقوم الدول الأعضاء بمناقشة أية عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال البند الدائم المخصص لذلك على جدول الأعمال".

الاجتماع ال55 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية



أضاف أن الاجتماع يناقش مقترح المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق لتسهيل التواصل بين نقاط اتصال المنطقة لتسريع حل ومعالجة أية عقبات قد تواجه التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء.



أوضح أن الاجتماع يناقش مستجدات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة في مجالات ( القيود الفنية على التجارة- الصحة والصحة النباتية - تسهيل التجارة - الملكية الفكرية) ومتابعة إنشاء اللجان المعنية لتطبيق تلك الملاحق، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمتخصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.

الاجتماع ال55 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية



تعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المكون الحديث لنظام عربي تجاري سطرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأصبح المحفل الحقيقي للمفاوضات التجارية ومرجعيتها القمم الدورية والاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أنه لمتابعة تطور أداء المنطقة يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بالموضوعات كافة ذات العلاقة بالمنطقة.