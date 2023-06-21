مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الكويتي والقطري حول العلاقات بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الكويت وقطر

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع الكويتي من نظيرة القطري هنأه خلاله بتوليه مهام منصبه الوزاري الجديد.

وأكد الشيخ أحمد فهد الصباح أن الاتصال يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت بدولة قطر مشيرا إلى أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.