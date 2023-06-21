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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع الكويتي والقطري حول العلاقات بين البلدين

الكويت وقطر
الكويت وقطر

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

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وذكرت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع الكويتي من نظيرة القطري هنأه خلاله بتوليه مهام منصبه الوزاري الجديد.

 

وأكد الشيخ أحمد فهد الصباح أن الاتصال يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت بدولة قطر مشيرا إلى أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

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