التنسيق مع المحليات لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم التنسيق مع المحليات على مستوى الجمهورية لتامين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى، والساحات ومناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



كما شددَّ شاكر على توفير ماكينات الديزل فى المساجد منعًا لحدوث أي طوارئ أو أي أعطال فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

أضاف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم في حالة حدوث أي أعطال فنية داخل العاصمة وخصوصًا فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.



كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد بالكامل، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة، وحل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة و بأعلى جودة.