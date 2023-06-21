20 جنيه الجديدة تتصدر التريند.. والسوشيال: الأخضر الحقيقي وصل

20 جنيه الجديدة .. لاقى إعلان البنك المركزي عن طرح 20 جنيه الجديدة موجة من الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن "المركزي" عن بدء ضخ العملة البلاستيكية الجديدة فئة ٢٠ جنيهًا ضمن فكة عيد الأضحى، وهي العملة الثانية من نوعها من فئة العملات المصنوعة من البوليمر.

وتعد الـ 20 جنيه الجديدة البلاستيكية من تصميم دار "ديلارو" البريطاني العريق مصمم ٧٧ عملة بلاستيكية حول العالم منها العملات الوطنية لبريطانيا، كندا، استراليا، الكويت، ليبيا، السعودية، قطر، موريشيوس، المالديفز، وتم طباعتها بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية اعتمادًا على هولوجرام و علامات مائية تم صناعتها بمجمع ناسبس - NASPS بالعاصمة الإدارية.

مميزات الـ 20 جنيه الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أن التصميم الجديد صديق لذوي الهمم بعد إضافة طريقة برايل، مزين بتمثال للملكة كليوباترا السابعة والملك رمسيس الثاني على عجلاته الحربية و في الخلفية هرم خوفو أما الوجه الثاني للعملة يظهر مسجد محمد على التاريخي مع مجموعة من الرموز و الزخارف المصرية.

فيما لن تلغي العشرين جنيها الجديدة الإصدارات السابقة من ذات الفئة، وسيستمر سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير.

تتميز أيضا تلك العملات بأن عمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة.

الأخضر الحقيقي وصل

وبطبيعة الحال لاقى خبر نزول الـ 20 جنيه الجديدة موجة من التعليقات والتساؤلات لرواد مواقع التواصل، حيث تداولت العديد من الحسابات تعليق "الأخضر الحقيقي وصل" في تعبير ساخر عن لون العملة الشبيه بعملة الدولار.

وعلق حساب آخر "العشرين جنيه البلاستيك الجديدة نزلت.. أي حد من حبايبنا ولا صحابنا اللي شغاليين في البنك قبل العيد كده يعمل معانا واجب".

وكتب آخر: "العشرين جنيه الجديدة.. حاجة كده مش مفهومة والله.. واللون أغرب من الخيال"، بينما نشر حساب ثالث " العيدية شكلها حلو يلا خير ٢٠ جنية".

بينما سخرت أحدى الصفحات بوصفها " قعدنا نلبس ال 10 ج لبعض والشاطر اللي يلبسها للتاني، وقولنا ايامها نحس ووشها فقر علينا وكرهناها، اهي جاتلكو اختها الكبيره، احترموها وحبوها وملكوش بركه الا هي".